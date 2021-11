A Valencia l'epilogo del Motomondiale: in Moto3 successo di Artigas, alle 12.20 la Moto2, alle 14 la MotoGP live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8 e in streaming su NOW. Previste forti emozioni al circuito Ricardo Tormo: Rossi affronta la sua ultima gara della carriera. In Moto2 si assegna il titolo: in lotta Gardner e Raul Fernandez

GUIDA TV - L'ULTIMA GARA DI ROSSI: LO SPECIALE