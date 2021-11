Grazie, Vale! Al circuito Ricardo Torno tutto il paddock unito nel ringraziare un'icona dello sport come Valentino Rossi, che corre la sua ultima gara della carriera. Il GP di Valencia è alle 14 live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8 e in streaming su NOW. Il programma si apre con la Moto3, alle 11, seguita dalle Moto2, l'ultima classe in cui è ancora in palio il titolo: gara alle 12.20, in lotta Gardner e Raul Fernandez

La leggendaria carriera di Valentino Rossi si chiude oggi, al circuito Ricardo Tormo di Valencia: il Dottore affronta a Valencia la sua gara n.432, l'ultima dei suoi 26 anni nel Motomondiale. Vale lascia la MotoGP dopo aver fatto la storia con 9 titoli iridati in bacheca: prima della conferenza, giovedì, lo abbiamo visto sorridente mentre saliva in sella alle moto dei 9 Mondiali. Solo una delle tante sorprese del weekend, preparatevi perché ce ne saranno altre oggi: la gara inizia alle 14 e potete vivere tutto il racconto di una domenica così speciale in diretta su Sky Sport MotoGP.

Prima fila rosso Ducati

Rossi apre la quarta fila: Valentino scatta in decima posizione davanti a Morbidelli, suo amico e allievo all'Academy. Ducati ha dominato le qualifiche: Martin (team satellite Pramac) ha conquistato la pole battendo la coppia del team ufficiale Bagnaia-Miller. Ottima prova anche di Zarco, compagno di squadra di Martin, quinto al via. Più dietro Quartararo: il campione del mondo è ottavo. Titolo di rookie del 2021: si conclude oggi il duello, sempre su Ducati, tra Martin e Bastianini.

Moto2, testa a testa Gardner-Raul Fernandez

I primi a scendere in pista oggi sono i piloti di Moto3: manco a dirlo, è il campione del mondo Acosta a partire dalla pole, gara al via alle 11. Grande sorpresa in Moto2: scatta davanti a tutti Corsi, gara alle 12.20. Raul Fernandez ieri ha vinto il primo confronto con Remy Gardner: è in quinta fila con il quinto tempo, l'australiano (a un passo dal titolo, con 23 punti di vantaggio in classifica su Fernandez) è ottavo in griglia. Oggi la battagia decisiva per il Mondiale, il racconto live su Sky Sport MotoGP.