Già in KTM per quattro anni in 125 e 200, Francesco Guidotti torna in KTM, sarà team manager dal prossimo anno: "È la chiusura di un cerchio". Pit Beirer, Direttore KTM Motorsports: "Abbiamo voluto rinfrescare la struttura di gestione della MotoGP, il suo input e le sue idee ci daranno un nuovo slancio"

Francesco Guidotti e KTM ancora insieme: dopo aver guidato l'approdo del team austriaco dal 2006 al 2009 nella classi 125cc e 250cc del Motomondiale, il 49enne toscano torna in KTM, questa volta nella squadra di MotoGP. "È la chiusura di un cerchio! KTM è sempre stata molto ambiziosa e affamata di successi come dimostrano i suoi programmi e possiamo vedere che in MotoGP non è diversa; è incredibile quello che hanno raggiunto in così poco tempo e c'è ancora molto da fare. Sono molto felice di essere tornato e di far parte di questa grande spinta verso maggiori successi".