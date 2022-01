Per conoscere tutti i dettagli della squadra ufficiale di MotoGP bisogna aspettare l'8 febbraio , intanto c'è un primo appuntamento in live streaming con Honda HRC , che in questo momento sta illustrando i suoi progetti del 2022 nel Motorsport . Non solo MotoGP, dunque, ma anche Moto2, Moto3, Superbike, Endurance, Motocross e Trial: direttamente dal proprio quartier generale di Tokyo, Honda presenterà l'attività racing del 2022. Alle 11 la conferenza stampa organizzata su Zoom: insieme a Pol Espargaró, Alex Marquez e Takaaki Nakagami ci sarà il pilota più atteso, Marc Marquez , che ieri ha sorpreso tutti postando il video del proprio ritorno in moto .

Marquez, allenamento in motocross

VIDEO

Il ritorno di Marquez: allenamento in motocross

Fino a ieri sera Marc Marquez non era nella lista dei piloti presenti in conferenza, come annunciato dalla stessa Honda, poi il colpo di scena: attraverso un comunicato il team ha annunciato il ritorno in sella dell'otto volte campione del mondo spagnolo e la sua partecipazione al media day di oggi, per chiudere in bellezza con il video del suo allenamento in motocross. "Marc Marquez lunedì scorso si è sottoposto ad una visita medica con il dottor Sanchez Dalmau per verificare la situazione della sua diplopia. L'oculista ha confermato un netto miglioramento alla vista. Grazie a questi progressi, il pilota Honda ha ottenuto l'autorizzazione a guidare una moto ed a fare motocross", ha scritto Honda. Marc: "Dopo tre mesi, il primo giorno su una moto: mi sono divertito come un bambino!".