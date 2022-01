Nel quartier generale di Tokyo la Honda ha presentato i progetti in ambito sportivo per il 2022, dalla MotoGP alla Dakar. Tra i piloti ha partecipato con un video messaggio anche Marc Marquez: "Devo avere pazienza, ma il ritorno è vicino". Quanto vicino? Facciamo il punto HONDA 2022, PRESENTAZIONE L'8 FEBBRAIO: TUTTE LE DATE Condividi

Sorridente e sollevato. Così è apparso Marc Marquez in un video messaggio durante la presentazione Honda dei progetti del 2022 nel Motorsport. A poche ore dall'aver confermato con un video social il suo ritorno in moto, seppur da cross, non ha più voluto ne potuto nascondersi. Il pilota spagnolo sta migliorando, ma è cosciente che dovrà essere paziente per tornare al meglio in MotoGP. Per farlo ha deciso di riprendere ad allenarsi, dopo 3 mesi lontano dal suo regno, proprio con una moto da off road quasi per sfidare se stesso e la sorte.

VIDEO Il ritorno di Marquez: allenamento in motocross "Mi alleno con moto da cross perché è una moto impegnativa ed è stata l'ultima sulla quale mi sono fatto male" ha dichiarato Il pluricampione di Cervera, che ha passato uno dei momenti peggiori della sua carriera: ha dovuto combattere con i suoi infortuni e affrontare molte difficoltà, non potendo chiudere la stagione come desiderava. Le ultime settimane hanno segnato un punto di svolta nella sua vita e nella sua carriera. I progressi alla vista sono evidenti ed è molto motivato per la stagione 2022.