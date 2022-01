Marquez, nuovo inizio in vista

Marc Marquez mette nel mirino i test di Sepang: nei 65 giri in pista a Portimao sono stati confermati ulteriori progressi fisici, dopo aver rischiato di non correre più il campione del mondo spagnolo della Honda si avvicina al rientro in MotoGP

Marc Marquez sarà in pista per i primi test della stagione. È questa la notizia più importante per il pilota spagnolo, che dopo gli evidenti progressi alla vista nelle ultime settimane ha svolto un test cruciale per il via libera alle corse. Marquez ha girato a Portimao con una moto stradale che in realtà ha delle prestazioni non troppo lontane a quelle di una MotoGP. 65 giri per 300 chilometri per la conferma più importante, ovvero che la diplopia, quella patologia che provocava uno sdoppiamento della vista, è svanita.