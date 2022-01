Marquez c'è, a Sepang primi esami per Honda

La MotoGP è pronta a tornare in pista, questa volta con la griglia al completo. Ora è ufficiale, Marc Marquez sarà al via della stagione nei test a Sepang. Il pilota della Honda non soffre più della diplopia, lo sdoppiamento della vista causato da un trauma cranico a seguito di una caduta in allenamento. La forma fisica non sarà ancora ottimale, il pilota spagnolo è rimasto fermo per oltre tre mesi, ma negli ultimi giorni ha intensificato gli allenamenti anche sui kart. C'è poi da considerare le capacità atletiche di Marquez, un pilota che nonostante i postumi di un brutto infortunio al braccio destro è riuscito a vincere tre gare nel 2021. L'incognita più grande forse rimane la nuova moto che la Honda ha rivoluzionato rispetto all'anno scorso con un nuovo telaio, un nuovo motore e una nuova aerodinamica. L'obiettivo degli ingegneri giapponesi è di recuperare aderenza al posteriore e magari rendere la moto più versatile anche per gli altri piloti. Ma di dubbi ce ne sono pochi, Marquez è talmente forte che la moto, anche poco competitiva, non è mai stato un limite per lui.