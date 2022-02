Tre giorni di test e solo 38 giri per Di Giannantonio: debuttante in top-class, il pilota del team Gresini a causa di una gastroenterite è costretto a fermarsi in anticipo. L'obiettivo è recuperare in tempo per i prossimi test in programma il 5 e 6 febbraio sullo stesso circuito di Sepang

TEST SHAKEDOWN, DAY-3: I TEMPI - FOTO. LA DUCATI DEL TEAM GRESINI