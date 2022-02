Terza giornata di test shakedown targata Aprilia: c'è la coppia spagnola Vinales-Espargaró in cima alla tabella dei tempi, rispettivamente in 1:58.942 e 1:59.086. Alle spalle degli unici due piloti ufficiali in pista grazie alle concessioni di cui gode Aprilia, i rookies Raul Fernandez (il migliore della prima giornata) e Marco Bezzecchi. Prossimo appuntamento questo weekend sullo stesso tracciato di Sepang, con tutti i piloti del Motomondiale

TEST SHAKEDOWN, STOP DI GIANNANTONIO