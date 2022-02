In attesa di scendere in pista questo weekend a Sepang, il team Ducati Pramac ha presentato la nuova moto. Le prime sensazioni di Zarco: "Mi sto preparando al via della nuova stagione, sto cercando di allenarmi con l'obiettivo di fare meglio dell'anno scorso, per raggiungere risultati ancora più importanti. Dalla scorsa stagione ho imparato ancora. Dopo un 2020 limitato dall'emergenza Covid abbiamo avuto un Mondiale più lungo, con 17 gare: siamo partiti bene, abbiamo fatto una buona prima metà stagione. Puntiamo ad essere ancora più concentrati per il 2022".