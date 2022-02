Dopo il titolo di rookie nel 2021, Jorge Martín alza l'asticella: "Le aspettative sono sicuramente alte. Siamo pronti per fare grandi cose. Voglio lottare per le prime 4-5 posizioni, darò il massimo"

4 pole e 4 podi (tra cui la vittoria nel GP di Stiria) nel 2021, al suo primo anno in MotoGP, ma Jorge Martín vuole ancora di più e spinge Pramac verso traguardi sempre più importanti . "L'anno scorso ho raggiunto un grande obiettivo, diventare il rookie dell'anno. Sicuramente il bilancio finale è stato buono..." dichiara Martinator nel giorno della presentazione delle nuove moto di Pramac.

Dal punto di vista tecnico, come avvenuto nel 2021, sarà la Ducati a fornire due Desmosedici ufficiali

Anche il team Ducati Pramac è uscito allo scoperto: presentate le moto con cui Johann Zarco e Jorge Martín scenderanno in pista nella nuova stagione (questo weekend i test di Sepang, il 6 marzo la prima gara di Losail). Ecco tutti i dettagli della livrea VIDEO: LA NUOVA LIVREA PRAMAC

La lezione di Portimao

"Ho imparato molto dal brutto incidente di Portimao. Quando ci siamo tornati la seconda volta ho fatto una buona gara, quindi ora non ho più paura per quella caduta. Sono pronto per una nuova stagione".