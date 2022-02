Sandro Donato Grosso ha intervistato Franco Morbidelli a Sepang nel giorno della presentazione della nuova Yamaha per il Mondiale 2022: "Ho fatto un buon lavoro in inverno per recuperare dall'infortunio al ginocchio. Sto bene sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale. L'obiettivo quando sei in un team ufficiale è vincere delle gare, in modo da riuscire a lottare per il campionato. Parlare di vittoria del titolo però non mi sembra un obiettivo naturale, dopo l'infortunio della passata stagione" Condividi

Se il 2021 è stato un anno di transizione per Morbidelli, il 2022 potrebbe essere l'anno zero. L'anno della rinascita, oppure della "rivincita" come lo ha definito Maio Meregalli, team director Yamaha. Se da una parte Franco ha ottenuto nella passata stagione l'importante promozione dal team satellite Petronas alla Yamaha ufficiale, dall'altra parte il suo Mondiale è stato condizionato dall'infortunio al ginocchio sinistro e dalla conseguente operazione, che lo ha tenuto a lungo lontano dalle piste. Il Mondiale 2022 rappresenta quindi il trampolino di lancio ideale per Morbidelli, verso una stagione che si preannuncia molto interessante, al fianco del campione del mondo in carica Quartararo (e quindi con una moto sicuramente competitiva).

"Vincere diverse gare, per lottare per il Mondiale" La Yamaha ufficiale ha presentato la moto con cui parteciperà al Mondiale 2022. In occasione dell'unveiling, Franco Morbidelli è stato intervistato da Sandro Donato Grosso a Sepang: "Le aspettative sono alte, siamo convinti di poter fare bene. Non vedo l'ora di fare i primi giri per aumentare ancora il livello della nostra convinzione, che è già alto. Ho fatto un buon lavoro in inverno per recuperare dall'infortunio al ginocchio. Sto bene sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale. Sono molto fiducioso. L'obiettivo quando sei in un team ufficiale è vincere delle gare, in modo da riuscire a lottare per il campionato. Parlare di vittoria del Mondiale non mi sembra un obiettivo naturale, dopo l'infortunio della passata stagione. Adesso l'importante è riuscire ad avere una buona velocità, per lottare delle posizioni interessanti in tutte le gare, poi a fine anno si vedrà".

