Quartararo intervistato da Sandro Donato Grosso nel giorno dell'unveiling della Yamaha: "Vivere la presentazione da campione del mondo per me è uguale, siamo nel 2022 ma l’obiettivo è lo stesso. Sono motivato come nel 2021, forse ancora di più. Spero di avere più velocità da questa nuova M1, intesa come top speed. Il futuro? Per me è importante lavorare con il miglior progetto possibile, se ne sta occupando il mio manager, per adesso sono concentrato sui test" FOTO. PRESENTATA ANCHE LA NUOVA SUZUKI Condividi

È lui l’uomo da battere. Fabio Quartararo ha vinto il Mondiale 2021, mostrando una maggiore costanza nell’arco di tutto l’anno. Pecco Bagnaia è stato impressionante nel finale di stagione, ma non è riuscito a recuperare il gap dal francese. Venerdì 4 febbraio la Yamaha ha presentato la nuovo moto, El Diablo spera che questa M1 possa spingere di più, con una maggiore velocità, per avvicinarsi alla potenza della Ducati sul rettilineo. Di sicuro Quartararo inizia il campionato con una maggiore consapevolezza, derivata dal fatto di essere campione del mondo in carica. È riuscito a resistere alle pressioni, inevitabili, di essersi seduto nel 2021 sulla moto che era occupata da una leggenda come Valentino Rossi. E al primo anno su una Yamaha ufficiale, è riuscito subito a vincere il Mondiale. Il francese ha dimostrato già dalla seconda gara di meritare il passaggio alla scuderia factory. Ha vinto il GP di Doha e sono seguiti altri nove podi, tra cui quattro vittorie, fino alla conquista del titolo nel GP dell'Emilia-Romagna il 24 ottobre 2021.

"Nuovo anno, stesso obiettivo: vincere" Nel giorno della presentazione della Yamaha 2022, Fabio Quartararo è stato intervistato da Sandro Donato Grosso a Sepang, dove si trova con tutto il team in vista dei test: "Vivere la presentazione da campione del mondo per me è uguale, non è per niente diverso, siamo nel 2022 ma l’obiettivo è lo stesso. Sono motivato come nel 2021, forse ancora di più. Sono tanti gli avversari per il titolo: Bagnaia, Marquez, Mir, Morbidelli, i piloti Ducati in generale, è difficile dire chi sarà il più veloce, soprattutto nelle prime due gare. Spero di avere più velocità da questa nuova Yamaha, intesa come top speed, è quello che mi aspetto".

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti MotoGp Yamaha, svelata la M1 di Quartararo e Morbidelli La Yamaha ha presentato la moto affidata a Quartararo e Morbidelli per il Mondiale 2022. I colori dominanti nella nuova livrea sono ancora il blu e il nero. El Diablo rinuncia al numero 1 da campione del mondo e conferma il 20. Anche Franco conferma il suo numero 21 MORBIDELLI: 'GINOCCHIO OK, SONO PRONTO' La Yamaha ha presentato la nuova M1 che parteciperà al Mondiale MotoGP 2022. Confermati entrambi i piloti: il campione del mondo in carica Fabio Quartararo sarà affiancato da Franco Morbidelli La presentazione della Yamaha è stata registrata a Milano, in un'ambientazione molto "urban" Fabio Quartararo ha rinunciato al numero 1, messo come sempre a disposizione per il campione del mondo: ha confermato il numero 20, al quale è molto affezionato

"Il futuro? Voglio il miglior progetto possibile" Al termine del Mondiale 2022 scadranno i contratti di tanti piloti, compreso quello di Quartararo con la Yamaha. Inevitabile che i team più ambiziosi, come la Honda, abbiano messo gli occhi sul campione francese: "Per me è importante lavorare con il miglior progetto possibile, ma per adesso non penso al futuro, sono molto concentrato su questa stagione che sta per iniziare. C’è già una persona di fiducia, il mio manager, che si sta occupando del mio futuro. In questo momento però sono concentrato sui test, dopo vedremo cosa fare insieme al mio manager”.