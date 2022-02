"Abbiamo giocato con le moto, finalmente è scesa in pista la Bestia": sorride Enea Bastianini dopo aver chiuso la prima giornata di test a Sepang al quarto posto in 1:58.638 (in vetta Espargaró su Aprilia in 1:58.371), con la Ducati del team Gresini. "La 2021 va molto bene, è più stabile, riesci a frenare tardissimo. Con la gomma nuova sul posteriore posso aprire il gas con maggiore aggressività rispetto alla 2019, in più con questo motore Sepang diventa un circuito fantastico dove posso spingere tantissimo. La 22 è da mettere a posto, ma ovviamente Dall'Igna sa come lavorare, il potenziale è alto...".