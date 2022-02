Il 19° tempo di Bagnaia e il 22° di Miller nella prima giornata di test a Sepang non devono preoccupato: "La moto è nuova, ci vuole tempo per capirla. Con la 2021 sarei andato più veloe, è ovvio, ci siamo concentrati sull'accumulare giri con le gomme più dure possibili, alla fine della giornata abbiamo fatto solo passi avanti"

Ducati dietro nella tabella dei tempi nella prima giornata di test (Bagnaia 19° in 2'00.027, Miller 22° in 2'00.177), ma non c'è nulla di cui allarmarsi: "La moto è nuova, ci vuole tempo per capirla. Non mi sono neanche lontanamente preoccupato dei tempi, è ovvio che con la Ducati 2021 sarei andato più veloce, ma oggi ci siamo concentrati sull'accumulare giri con le gomme piu dure possibili, alla fine della giornata abbiamo fatto solo passi avanti, sono soddisatto del lavoro svolto".