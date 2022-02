Il pilota della Suzuki fa il punto da Sepang: "Soddisfatto del nuovo motore, trovata maggiore potenza. Bene anche elettronica e costanza. Livello molto alto, c'è grande equilibrio". Errore nel giro secco: "Abbiamo sbagliato strategia con le gomme". Per la risposta sul rinnovo bisogna aspettare: "Farò chiarezza dopo i prossimi test". Appuntamento dunque in Indonesia, dove i piloti scenderanno in pista dall'11 al 13 febbraio

Grande risultato per l'Aprilia nel primo giorno di test a Sepang: Aleix Espargaró è stato il migliore in 1:58.371 , è il sesto tempo più veloce mai stabilito sulla pista malese con una moto

Grazie allo 'scongelamento' dello sviluppo per il Mondiale 2022, i team hanno portato tante novità in pista, che riguardano soprattutto l'aerodinamica. Nella prima giornata di test a Sepang abbiamo assistito a diverse prove comparative con le nuove ali per Honda, KTM, Yamaha e Suzuki. I piloti ufficiali Ducati sono alle prese con qualche problema di adattamento alla nuova GP22. In classifica dominano le due Aprilia: 1° Aleix Espargaró, 2° Vinales TEST SEPANG: TEMPI E RISULTATI

Le novità

Mir entra nei dettagli delle novità tecniche provate in Malesia: "È stata una giornata importante soprattutto per capire il potenziale del nuovo motore, sistemare l'elettronica e lavorare sulle modifiche del telaio: sono molto contento del risultato. In particolare abbiamo trovato maggiore potenza nel motore". Cosa non ha funzionato? "L'unica cosa che non mi ha soddisfatto è stato il giro secco. Non sono partito con le gomme giuste, abbiamo sbagliato strategia":