Il campione del mondo 2021 non è pienamente soddisfatto della nuova Yamaha: "Mi aspettavo qualcosa di più. Motore? Non possiamo più fare nulla di speciale, ora dobbiamo concentrarci su altro". 1:58.313 il tempo finale del Diablo, 7° a Sepang nella seconda giornata di test

"Non sono arrabbiato, ma mi aspettavo qualcosa di più dalla nuova moto": non sono esattamente quelle che Yamaha si aspettava, le parole di Fabio Quartararo dopo i due giorni di test di Sepang. Entrando nei dettagli del motore, il campione del mondo 2021 aggiunge: "Non possiamo fare niente di speciale, non dobbiamo più pensare a quest’area, ora dobbiamo concentrarci su altro".