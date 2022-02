C'è grande entusiasmo a casa Ducati, nel giorno della presentazione della nuova moto: è evidente nelle dichiarazioni di tutto il team. Dalle parole dei piloti a quelle dell'amministratore delegato, si avverte la voglia di ripartire puntando ai traguardi più importanti. Il Direttore generale, l'Ing. Dall'Igna: "Bagnaia è cresciuto tantissimo durante gli ultimi Gran Premi dello scorso anno mettendo a segno quattro vittorie e un totale di nove podi. Siamo certi che anche in questa stagione si confermerà come uno dei protagonisti. Al suo fianco c'è Jack Miller, che nel 2021 ha festeggiato cinque podi, tra cui due vittorie: come Pecco ha tutto il potenziale per potersi giocare il titolo. Non sarà facile, ma abbiamo lavorato duramente per dar loro una Desmosedici GP22 che gli permetta di essere protagonisti in ogni gara e in qualsiasi condizione. Siamo pronti, non vediamo l’ora di scendere in pista per raccogliere i frutti del nostro lavoro".