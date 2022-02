Motore completamente nuovo, come spiegato dall'ingegnere Dall'Igna: "L'obiettivo era sempre quello di trovare più cavalli , questa resta la nostra principale filosofia, mantenendo la guidabilità del motore vecchio , su cui onestamente avevamo già raggiunto un bel livello". Le novità di motore e aerodinamica si sono viste in pista nei primi due atti di test ufficiali, sul circuito di Sepang.

A differenza di altri piloti Ducati (come Bagnaia , Miller e Martin ), Bastianini non ha usato la D ucati 2022 , ma quella versione 2021 . Enea girando con la Desmosedici 2021 è riuscito a firmare il nuovo record della pista a Sepang, nonostante l'anno scorso abbia usato una Ducati 2019 con il team Esponsorama: ha dimostrato quindi da subito un buono spirito di adattamento

Enea Bastianini ha firmato il nuovo record della pista in sella alla sua Ducati 2021 durante il time attack a inizio giornata: il pilota del team Gresini ha girato a Sepang in 1:58.131 , diventando il pilota MotoGP più veloce di sempre sul circuito malese

Nella seconda giornata di test a Sepang il più veloce è stato Enea Bastianini con la Ducati versione 2021 ( tempo record con 1:58.13 1), secondo posto per l'Aprilia di Aleix Espargaró (+0.026), terzo tempo per la Pramac di Jorge Martin (+0.112)

Nella seconda giornata di test a Sepang molti team hanno continuato a lavorare sull'aerodinamica, soprattutto sulle ali. C'è chi ha utilizzato una sella molto consistente (come Dovizioso) e chi invece ha allargato il codone come la Honda, spostando lo scarico. Debutto dei nuovi dischi anteriori da 355mm, per avere un maggior smaltimento della temperatura. Infine c'è il nuovo abbassatore dinamico della Ducati, ripreso (anche se con qualche differenza) dalla KTM TEST SEPANG, I RISULTATI DEL DAY-2

L'ultima invenzione al box Ducati è l'abbassatore anteriore, che non abbassa la moto solo in partenza ma anche durante il giro. La cosa non piace agli altri team, che evidentemente sono indietro nello sviluppo e sono pronti a dare battaglia sia nell’ambito dell'associazione costruttori sia nella GP Commission. Entrando nel dettaglio, sulla piastra di sterzo di Bagnaia è scomparso il manettino di sinistra per far posto ad un comando centrale color alluminio.