Il pilota australiano pronto all'inizio della nuova stagione: "Non vedo l'ora di affrontare la prima gara, ho grande fiducia: mi sento maturato sia mentalmente sia fisicamente". Al suo fianco, come il 2021, c'è Bagnaia: "Sono orgoglioso di appartenere al team ufficiale"

Bagnaia e Miller alla pari per il titolo, Dall'Igna dixit: il Direttore generale Ducati ne, corso della presentazione della nuova moto ha evidenziato il grande potenziale di entrambi i piloti . Miller è pronto: "Avere un altro anno di esperienza in MotoGP mi fa sicuramente sentire più forte e, inoltre, sento di essere migliorato molto sia fisicamente che mentalmente rispetto al 2021 ".

"Orgoglioso di appartenere al team ufficiale"

La carica di Bagnaia: "Possiamo fare grandi cose"

"Appartenere alla squadra ufficiale Ducati è un motivo di orgoglio e significa anche avere il sostegno di numerosissimi tifosi, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ducati rappresenta un grande amore. Abbiamo gia provato la nuova carena nei test, tutti i feedback dei piloti sono stati estremamente positivi. Non vedo l'ora di scendere in pista per la prima gara".