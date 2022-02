Martin e Bastianini condividono il sogno di poter entrare a far parte un giorno del team ufficiale Ducati. I due piloti, dopo aver lottato nel 2021 per il titolo di rookie dell'anno (vinto da Jorge), adesso si sfidano in pista e non solo. Dopo aver visto su skysport.it il tuffo spettacolare di Enea, anche lo spagnolo ha voluto replicare. Immagini che raccontano la serenità dei piloti in Indonesia, in vista dei test di Mandalika da venerdì 11 a domenica 13 febbraio

VIDEO. IL TUFFO DI BASTIANINI