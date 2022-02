Il 22° posto nella prima giornata di test a Mandalika, fortemente condizionata dalle condizioni della pista (tempi alti, i piloti hanno potuto girare veramente solo nel pomeriggio, pista troppo sporca in mattinata) non preoccupa Bagnaia: Pecco ha svolto un lavoro diverso, come spiega lui stesso a fine sessione. "Ci stiamo concentrando sul completare tanti giri con le medie, non con le soft, visto che questa indonesiana è una pista nuova e quindi abbiamo ancora bisogno di raccogliere dati. Sono contento del lavoro svolto. Quando dovevamo fare il time attack ho messo la soft ma ha iniziato a piovere, quindi non siamo riusciti a farlo, premesso che comunque non era la nosra priorità".