Queste le parole di Dovizioso al termine della prima giornata di test a Mandalika, chiusa al 9° posto: "Sono contento di come sono iniziati questi tre giorni di test in Indonesia, perché sono riuscito a trovare delle buone traiettorie con delle condizioni molto strane, dato che c’era poco grip in pista. Alla fine siamo riusciti a migliorare la frenata, che è molto importante per me e in generale per il mio stile di guida. Quindi sono soddisfatto per questo, anche perché sono riuscito a essere costante. Sicuramente le condizioni della pista cambieranno nei prossimi giorni, questi non sono dati reali per quanto riguarda i tempi, sono convinto che andremo tutti più veloci. Ma posso dire di essere felice per questa prima giornata di test”.