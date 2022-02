L'ex pilota, oggi componente della Direzione Gara, commenta il primo giorno di lavoro della MotoGP in Indonesia condizionato da pioggia e sabbia: "Tutte le piste nuove hanno problemi al debutto, è stato difficile anche in Finlandia o in Argentina. A Mandalika stanno ancora facendo lavori, in pista c’è polvere e sabbia, non sono condizioni perfette. L’ultima volta che sono venuto qui otto mesi fa non c’era niente, quindi sono stati molto bravi e veloci a costruire tutto questo"

