Vinales sorride dopo i tre giorni di test di Mandalika: "Sono molto contento, siamo riusciti ad essere competitivi su due piste diverse, sia in Malesia sia in Indonesia. Non siamo ancora al top, dobbiamo lavorare soprattutto sul setup, ma il passo è ottimo". Espargaró: "Abbiamo girato forte anche nell'ultima giornata di prove, siamo sempre stati nel gruppo dei migliori, è un segnale importante in vista della prima gara in Qatar"

RISULTATI DAY-3 - ANALISI APRILIA: ESPARGARO