Pecco c'è: il ducatista è soddisfatto dopo ave concluso i test prestagionali. "Il bilancio è sicuramente positivo, arriveremo pronti alla prima gara in Qatar. Sono molto soddisfatto, non vedo l'ora che inizi il Mondiale". Si giri con la media: "Giusto provarle nei long run, visto che non porteranno le soft nel GP di Losail" TEST MANDALIKA, RISULTATI DAY-3

Bagnaia chiude i tre giorni di Mandalika con il sesto tempo nella classifica combinata (1:31.436, il migliore è stato Pol Espargaró in 1:31.060). Il suo bilancio, partendo dal tema gomme: "Un conto è fare i long run con le soft, che non porteranno alla gara, un conto è farlo con le medie, che invece porteranno. Gli unici a fare i long run con la media siamo stati io, Marini e Bezzecchi. Con le soft guadagni un secondo sul passo, ma non serve a niente. Secondo me noi abbiamo fatto la scelta giusta".

Da Ducati a Honda, le novità in pista in Indonesia Il miglior tempo firmato da Luca Marini nel secondo giorno di test a Mandalika (1:31.289) dimostra che la Ducati sta facendo passi avanti con la GP22. Nelle Rosse il nuovo terminale di scarico lungo è scomparso, con un ritorno allo scarico tradizionale. Marc Marquez è rimasto l'unico fra i quattro piloti Honda a utilizzare ancora le vecchie ali. In casa Yamaha prove comparative sul pacchetto aerodinamico. Domenica 13 febbraio ultimo giorno di test in Indonesia VIDEO. TUTTE LE INTERVISTE DEI PILOTI Luca Marini è il più veloce nella seconda giornata di test a Mandalika. Il pilota Mooney VR46 firma il miglior tempo di sempre sulla pista indonesiana con 1:31.289 Analizzando la classifica dei tempi della seconda giornata di test, si nota la presenza di cinque Ducati nelle prime dieci posizioni. Tra l'altro, tra queste cinque moto ben quattro sono Desmosedici GP22: evidentemente la nuova Ducati sta facendo progressi rispetto a Sepang Nella classifica della seconda giornata di test ci sono 16 piloti racchiusi in appena 7 decimi (nella foto Vinales, che ha chiuso al 3° posto). Tutto questo nonostante il caldo torrido di Mandalika, con una temperatura di 35 gradi

"Bilancio positivo" Mandalika, gomme in primo piano: l'analisi tecnica "Abbiamo lavorato tanto con le medie, abbiamo fatto una bella simulazione di gara, in generale ci siamo concentrati sull'utilizzo di gomme usate. Oggi finalmente abbiamo cercato di fare il time attack e siamo stati subito molto veloci. Bene anche il passo gara: alla luce di tutto questo il bilancio dei test è sicuramente positivo. Arriveremo in Qatar pronti. Sono molto soddisfatto, non vedo l'ora di affrontare la prima gara".

"Al lavoro sull'erogazione" "Sicuramente la nostra moto è molto forte in staccata all'ingresso, stiamo lavorando tanto sull'erogazione perché ti costringe a guidare in modo differente rispetto al passato, stiamo capendo come fare, oggi giorno siamo più vicini all'obiettivo".