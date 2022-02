Una Nuvola Rossa invade Sky Sport MotoGP dal 21 al 27 febbraio: per 7 giorni il canale 208 è dedicato al team di Borgo Panigale e ai suoi piloti più vincenti. Tra interviste e contenuti inediti anche Il sogno di Pecco: uno speciale che racconta la carriera di Bagnaia, dal debutto in Moto3 con lo Sky Racing Team alla scorsa stagione, con la consacrazione e le vittorie con la Ducati ufficiale

