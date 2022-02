Il rinnovo tra Bagnaia e Ducati era una formalità, vista la fiducia reciproca, ma adesso è diventato ufficiale. Il comunicato della scuderia: "Un accordo che vedrà Pecco in sella alla Desmosedici per altre due stagioni, è impaziente di iniziare il nuovo Mondiale". Il pilota torinese aspirava a diventare il simbolo del team di Borgo Panigale, lui che in casa ha sempre respirato l'amore per la Rossa grazie al papà e allo zio. È il modo migliore per iniziare la rincorsa al titolo DUCATI WEEK, IL PROGRAMMA SU SKY Condividi

Si sono scelti, così Pecco Bagnaia e la Ducati vivono il loro rapporto. Il rinnovo del contratto per altri due anni era una formalità perché era chiaro che la storia sarebbe continuata. I motivi sono evidenti, Bagnaia da sempre aspirava a diventare il simbolo della Ducati, lui che in casa ha sempre respirato l’amore per la Rossa di Panigale dal papà e dallo zio. La Ducati ha voluto fortemente crescere in casa un pilota, italiano, che potesse vincere con la Desmosedici.

Il passaggio dalla Pramac al team ufficiale L'approdo nel team satellite Pramac da campione del mondo della Moto2 e lo sbarco nel team ufficiale hanno rappresentato dei passaggi cruciali per la maturazione di questo rapporto tra un team e un pilota che con questo rinnovo hanno consolidato, se possibile, la fiducia reciproca. I presupposti sono ottimi, Bagnaia ha chiuso il 2021 in maniera spettacolare con 5 pole e 4 vittorie nelle ultime 6 gare, anche se i rapporti di forza in MotoGP possono cambiare velocemente. Lo scopriremo fra meno di 10 giorni con l’inizio della stagione in Qatar (il GP di Losail è in diretta su Sky Sport MotoGP): Bagnaia e la Ducati ci arrivano preparati perché un contratto rinnovato è il miglior modo per cominciare la rincorsa al titolo mondiale.

La Ducati ha annunciato il rinnovo con Bagnaia fino al 2024. Pecco desiderava diventare un simbolo del team di Borgo Panigale, essendo cresciuto con due appassionati della Rossa come il papà e lo zio. La famiglia lo ha sempre accompagnato in tutto il suo percorso, dagli esordi con il minicross fino ai duelli con Marquez e Rins nel CEV, passando per il Mondiale Moto2 vinto con lo Sky Racing Team VR46 nel 2018.

Il comunicato ufficiale della Ducati il profilo Domizia, la Ducati, la sorella: il mondo di Pecco Francesco Bagnaia e Ducati Corse hanno raggiunto un accordo che vedrà il pilota italiano in sella alla Desmosedici GP ufficiale del Ducati Lenovo Team per altre due stagioni. Nato a Torino nel 1997, "Pecco" Bagnaia ha debuttato in MotoGP nel 2019 con la Desmosedici GP del Pramac Racing Team, con la quale ha preso parte anche alla stagione 2020, ottenendo il suo primo podio salendo sul secondo gradino del podio nel GP Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini. Promosso nella squadra ufficiale Ducati lo scorso anno il pilota torinese, dopo aver conquistato la pole position ed un terzo posto nel GP inaugurale della stagione 2021 in Qatar, ha continuato a mettersi in luce diventando presto uno dei principali protagonisti del campionato. Con 9 podi, 4 vittorie e 6 pole position, Bagnaia ha chiuso il 2021 in seconda posizione, ed è ora impaziente di iniziare il nuovo campionato, che avrà inizio il prossimo 6 marzo sul Losail International Circuit di Doha, in Qatar.