Bagnaia e Ducati, la storia d’amore continua. Pecco ha rinnovato il proprio accordo con la Rossa, diventando come sognava fin da bambino un simbolo della scuderia italiana. Il contratto con il team di Borgo Panigale è stato prolungato fino al 2024, il modo migliore per iniziare il Mondiale 2022 (che scatta il 6 marzo con il GP del Qatar, in diretta su Sky Sport MotoGP). Bagnaia ha meritato il rinnovo sul campo: con 9 podi, 4 vittorie e 6 pole position, Pecco ha chiuso la stagione 2021 in seconda posizione, alle spalle del campione del mondo Quartararo (Fabio in testa con 278 punti, il pilota torinese subito dietro a quota 252): "Essere un pilota Ducati in MotoGP è sempre stato il mio sogno, sapere di poter continuare con Ducati per altre due stagioni mi rende davvero contento e orgoglioso – le prime parole di Pecco dopo l’annuncio del rinnovo –. Nel team ufficiale ho trovato un ambiente sereno: mi sento molto in sintonia con la mia squadra e so che insieme potremo fare grandi cose. Ora posso concentrami solamente a fare bene in questo campionato. Un grazie davvero di cuore a Claudio, Gigi, Paolo e Davide e a tutto lo staff di Ducati Corse. Cercherò di ripagare con i miei risultati in pista la loro fiducia!".