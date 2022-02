Dopo l'introduzione al Mondiale 2022 fatta ieri da Bagnaia e Dall'Igna, saliamo in sella alla Suzuki di Joan Mir: il campione del mondo del 2020, l'anno scorso rimasto a digiuno di vittorie, vuole tornare a lottare per il titolo. Come, su cosa puntare? Qual è la lezione imparata nel 2021 con cui cercare di fare la differenza? Lo spagnolo spiega tutto in questo video...

LA STORIA CONTINUA: COSÌ LA MOTOGP 2022 SU SKY