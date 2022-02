Mir vero fenomeno: Suzuki, guai a perderlo

Campione del mondo in MotoGP nel 2020, Joan Mir è ambito da molti team: Suzuki dovrà cercare in tutti i modi di non perderlo. Il talento e la costanza ha già dimostrato di averli, se dovesse trovare anche l'ambiente e la moto giusti nel 2022 sarà uno dei favoriti al titolo

In un 2021 Suzuki è riuscita a chiudere nella top 3 con Mir, l'obiettivo per il Mondiale al via il 6 marzo (gara inaugurale a Losail) è tornare a lottare per il titolo .

Presentata la GSX-RR del 2022 di Mir e Rins: prima di tutto spicca un nuovo design, con riflessi neri che si aggiungono ai classici blu e argento. Aggiornato anche il logo: combinazione di stile retrò e moderno. Tutto questo è abbinato allo slogan per la stagione al via il 6 marzo (prima gara a Losail): #GearingUp. L'obiettivo è tornare a lottare per il titolo, dopo un 2021 complicato

La costanza arma decisiva

Una minaccia per dare la sveglia? Qualcosa di serio e vicino alla firma? Io non saprei, però Joan è un pilota ambito da molti, intelligente ed efficace come si è dimostrato: ha vinto un titolo con una sola vittoria, però ha utilizzato la sua unica vera arma, la costanza, la capacità di rimediare a partenze lontano dalla prima fila, con una guida bella, efficace, aggressiva, intelligente. Secondo me Mir è uno dei migliori giovani in circolazione. È serio, professionale, intelligente, talentuoso, furbo, di solito molto razionale e presente nelle situazioni di gara difficili. Insomma un pilota che Suzuki deve cercare in tutti i modi di non perdere.