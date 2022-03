10 domande ad Alex Rins: "Devo ridurre le cadute"

MotoGP

Tutti i piloti del 2022, sette italiani in griglia

Domenica 6 marzo scatta in Qatar la prima gara della MotoGP 2022 (in diretta alle 16 su Sky Sport MotoGP). Sarà un Mondiale ricco di novità, a partire dai cinque nuovi piloti al via rispetto alla stagione precedente. Due di loro sono italiani, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, che portano il totale degli italiani in griglia a quota sette. Scopriamo chi sono i 24 piloti del Mondiale: 14 di loro hanno già vinto almeno un titolo, a dimostrazione dell'alta qualità del campionato IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2022

APRILIA RACING - Aleix Espargaró (confermato). Lo spagnolo continuerà il suo impegno all’interno del box Aprilia anche nel 2022. In sella alla RS-GP sin dal 2017, il pilota spagnolo ha attraversato diverse fasi del progetto Aprilia in MotoGP, dalla grande e promettente crescita nella prima stagione alle difficoltà del 2018 fino alla rivoluzione tecnica del 2019 che ha portato alla nascita della RS-GP 2020. Nel Mondiale 2021 è arrivato anche il primo storico podio per Aprilia (terzo posto a Silverstone)

APRILIA RACING - Maverick Vinales (confermato). Il 2021 di Vinales è stato molto particolare: ha interrotto il contratto fino al 2022 con la Yamaha, dove era approdato nel 2017, e ha completato la stagione con Aprilia. Il 2022 rappresenta quindi il primo Mondiale vissuto dall'inizio con Aprilia. Lo spagnolo si è classificato terzo al primo anno con Yamaha, quarto nel 2018, al termine del 2019 si è assicurato il terzo posto in campionato, mentre nel 2020 ha chiuso sesto. Nel 2021 è arrivato 10° in classifica