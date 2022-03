Domenica 6 marzo la MotoGP torna in pista in Qatar, tappa che tradizionalmente ospita l’inizio del Motomondiale. Anche nel 2022 si partirà da Losail, con la gara della MotoGP in programma alle 16 (in diretta su Sky Sport MotoGP). La gara della top class sarà anticipata dalla gara della Moto3 alle 13 e della gara della Moto2 alle 14:20. L’anno scorso abbiamo vissuto emozioni forti grazie a Bagnaia: proprio in Qatar, nella gara d’esordio del Mondiale 2021, Pecco aveva conquistato la prima pole della sua carriera in top class. Era il 27 marzo 2021: quel sabato il pilota Ducati era stato il più veloce nelle qualifiche in 1:52.772 (firmando anche il nuovo record della pista). Alle sue spalle si erano piazzate tre Yamaha: 2° Fabio Quartararo, 3° Maverick Vinales, 4° Valentino Rossi.