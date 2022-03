Morbidelli è rientrato in pista nel finale del Mondiale 2021 in seguito all'operazione al ginocchio, debuttando sulla Yamaha ufficiale a Misano. Dopo aver lottato per il titolo MotoGP nel 2020, questa stagione rappresenta un nuovo inizio per Franco, che proverà a tornare ai suoi livelli: "È l’anno della rinascita, in tutti i sensi: sia per il campionato, sia a livello personale". Domenica 6 marzo la prima gara del 2022 a Losail: il GP Qatar è in diretta alle 16 su Sky Sport MotoGP

