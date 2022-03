Quartararo: "Serve passo avanti per vincere"

In Qatar inizia la nuova stagione: "Sarà importante partire bene dalle prime libere. Per confermarmi dopo il successo del 2021 servirà un ulteriore passo avanti", dichiara Quartararo. Morbidelli: "Gara importante per valutare le mie condizioni di salute". Il Motomondiale è live su Sky Sport MotoGP, domenica le gare di Losail: Moto3 alle 13, Moto2 alle 14:20, MotoGP alle 16

Campione del mondo in carica, Quartararo è pronto a scendere in pista a Losail, dove questo weekend prende il via il Motomondiale 2022. "Sono concentrato sugli obiettivi da raggiungere. In Qatar ho bei ricordi, ho vinto la mia prima gara da pilota ufficiale l'anno scorso, l'obiettivo per quest'anno è partire in quinta. Sarà importante ottenere buoni risultati dalle prime libere del venerdì e fare uno step avanti ulteriore rispetto al 2021 nei successivi appuntamenti in pista", dichiara il Diablo della Yamaha.