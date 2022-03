Dalle Ducati di Bagnaia e Miller alle Yamaha di Quartararo e Morbidelli, ecco tutte le moto che scenderanno in pista domenica 6 marzo in Qatar per il primo appuntamento della MotoGP 2022. Gara che sarà trasmessa in diretta alle 16 su Sky Sport MotoGP

