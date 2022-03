In occasione del GP Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2022, Andrea Migno scenderà in pista con un casco speciale contro la guerra in Ucraina: "Diamo una possibilità alla pace", scrive il pilota numero 16 sul proprio casco. "Gli Snipers sono gli unici cecchini che mirano alla pace", aggiunge il team Snipers nel post che accompagna la foto sui social

I PILOTI DELLA MOTOGP: "UNITI PER LA PACE"