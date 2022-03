Le telecamere di Sky vi portano a un passo dalle MotoGP nel paddock di Losail. Guido Meda e Mauro Sanchini vi mostrano da vicino i dettagli delle moto che domenica 6 marzo si sfideranno in pista per il primo GP del 2022 in Qatar (in diretta alle 16 su Sky Sport MotoGP). Tra le tante curiosità, c’è anche il funzionamento di alcuni strumenti come l’avviatore o il fonometro per rilevare l’intensità del rumore delle moto

PADDOCK SOCIAL CLUB, DIETRO LE QUINTE A LOSAIL