MotoGP, tutte le novità del Mondiale 2022

Scatta domenica a Losail il Mondiale 2022: tante le novità in pista, con cinque rookie nella classe regina tra cui due italiani, Bezzecchi e Di Giannantonio. Sarà il campionato più lungo di sempre con le sue 21 tappe, comprese le new entry Finlandia e Indonesia. Il Mondiale su Sky Sport MotoGP: il GP Qatar è in diretta alle 16 GP QATAR, LIBERE LIVE

MARCO BEZZECCHI. Il debutto in Moto3 nel 2015, quattro anni dopo il passaggio in Moto2. Nel giorno in cui compie 23 anni, a Valencia arriva il grande regalo: l'ufficialità del passaggio in MotoGP con il team Mooney VR46, nel 2022 farà coppia con Luca Marini, con cui aveva diviso il box già nel 2020 in Moto2

FABIO DI GIANNANTONIO. La pattuglia italiana nella classe regina si allarga con 'Diggia', all'esordio in MotoGP con la Ducati del team Gresini. Il 23enne di Roma, vice-campione del mondo di Moto3, ha vinto la sua prima gara in Moto2 nel 2021 in Spagna