Prima scivolata della stagione per Bagnaia, a terra nel finale delle prove libere di Losail con cui si è aperto il Mondiale 2022: "Aveva cominciato a spingere, purtroppo la dura davanti non era la gomma che serviva in quel momento e ha perso l'anteriore", spiega il Team Manager Ducati Tardozzi. La gara del Qatar è domenica alle 16 live su Sky

