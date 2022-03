Da Losail, dove è cominciato il Motomondiale 2022 con le prime prove libere, Antonio Boselli ha messo ordine sulle scelte fatte al box Ducati per il motore: "Per una questione di guidabilità e feeling Bagnaia e Miller hanno deciso di adottare la versione del motore 2022 provata a Jerez de la Frontera, a differenza degli altri ducatisti in pista con la GP 22". Domenica la gara, live alle 16 su Sky

A Losail ha preso il via la nuova stagione, Antonio Boselli ha fatto il punto sul tema motori al box Ducati: "Quello che Pecco Bagnaia e Jack Miller hanno scelto è la versione del motore 2022 che hanno provato a Jerez de la Frontera. La configurazione portata in Malesia è stata scelta da tutti gli altri piloti che hanno la GP 22 (Martin, Zarco e Marini). È una scelta personale in merito a una configurazione, è una questione di guidabilità e feeling. Pecco con il motore provato a Jerez ha fatto un tempo record con gomma media, evidentemente ha voluto fare questa scelta in base al feeling che ha avuto con questo motore".