Giovedì, nel giorno dedicato alla conferenza stampa dei piloti, era stato prudente: "Puntare a vincere già a Losail? Se parliamo di lotta per il titolo okay, rispondo che ci siamo, sono pronto, per la gara in Qatar invece no. Ho sempre faticato qui, non è la pista migliore per me". Ma i risultati di venerdì 'smentiscono' le parole di Marc Marquez, secondo nelle libere ad appena 35 millesimi dalla Sukuki di Alex Rins. Ed è lo stesso campionissimo catalano della Honda a svelare il 'segreto' di questo exploit, ai microfoni di Sky Sport MotoGP. "Sto provando a guidare molto pulito - spiega - lo stile di guida di prima non riesco ad usarlo, e ne serve uno diverso con questa Honda, per cui sto cercando di essere molto pulito ed efficace. Siamo ancora lontani nel passo, le due Suzuki e Quartararo in questo sono superiori. Ma sono contento di aver iniziato così, in questa pista di solito fatico".