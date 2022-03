Caos Moto3 dopo le qualifiche del Qatar. A causa della loro uscita dai box, che ha ostacolato alcuni rivali già impegnati nel giro lanciato , i due piloti Leopard, i due Aspar e Toba hanno ricevuto la notifica della sanzione di partire dal fondo della griglia e di dover anche scontare un doppio long lap a testa . Team e piloti sono successivamente stati convocati in direzione gara, mentre Guevara, ignaro, era in conferenza stampa tra i polemen delle tre categorie.

Sanzioni a ridosso della gara

Dopo che tutti hanno illustrato le proprie ragioni, la direzione gara, da quel che filtra, ha valutato positivamente la spiegazione di Toba, insieme a quella di García, e ha anche accolto parzialmente le giustificazioni di Leopard e Guevara. Ma relativamente a Foggia e García ha valutato, in aggiunta, la scorrettezza della manovra di taglio della scia con repentino cambio di traiettoria sul traguardo. Raccolti tutti questi elementi è stato deciso di rimandare la distribuzione ufficiale delle sanzioni a ridosso della gara. Sembra che le penalizzazioni possano essere mitigate rispetto alla prima notifica arrivata ai team, anche in virtù della correttezza generalmente tenuta in pista dai piloti coinvolti. Tuttavia non è sicuro che sarà effettivamente così, e quindi, per ora, la situazione è che Foggia, Suzuki, Guevara, García e Toba sono under investigation e a rischio di partire con una gara compromessa da una retrocessione sul fondo della griglia e da un doppio long lap.