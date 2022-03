Ci siamo, prende il via la nuova stagione: solo una volta, nei 73 mondiali della top-class disputati, un Mondiale è iniziato prima del 6 marzo. Ma ci sono altri numeri e curiosità da non perdere, prima di scendere in pista: vediamole insieme. Domani si corre, le gare delle tre classi sono live su Sky: Moto3 alle 13, Moto2 alle 14.20, MotoGP alle 16

Non sono previsti scossoni nell’albo d’oro del GP del Qatar: i pluricampioni Casey Stoner e Valentino Rossi svettano con le loro 4 vittorie ciascuno, seguiti da un altro "ex" Jorge Lorenzo a 3. Tra i piloti in attività solo Andrea Dovizioso (2018 e 2019) e Maverick Vinales (2017 e 2021) hanno vinto due volte.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati genitori della piccola Giulietta. A dare la notizia attraverso il proprio profilo social, come sempre più spesso accade in queste circostanze, è stata proprio la mamma, che ha postato tra le sue storie una foto del piedino della piccola, accarezzato da una mano in primissimo piano. A corredo un grande cuore rosso e il nome della bimba, oltre alla frase: "Mamma e babbo sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi" .

Addio Novecento

Il ritiro di Valentino Rossi non è stato solo il ritiro del pilota più vincente nella storia della categoria (89 vittorie, 199 podi, 5415 punti: tutti record assoluti), ma segna un cambiamento generazionale netto: per la prima volta nella storia, non ci sono più in griglia piloti che hanno corso nel secolo scorso e neppure piloti che hanno guidato le 500cc a due tempi. Il pilota della top-class che ha la carriera più lunga ora è Andrea Dovizioso: il suo primo GP fu al Mugello in 125cc nel 2001. Dovizioso è l’unico che ha corso più di vent’anni fa nel motomondiale. Il rivale più prossimo per anzianità è Aleix Espargarò, che esordì in 125cc a Valencia nel 2004.