1/11 Instagram @valeyellow46

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati genitori della piccola Giulietta. A dare la notizia attraverso il proprio profilo social, come sempre più spesso accade in queste circostanze, è stata proprio la mamma, che ha postato tra le sue storie una foto del piedino della piccola, accarezzato da una mano in primissimo piano. A corredo un grande cuore rosso e il nome della bimba, oltre alla frase: "Mamma e babbo sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi".