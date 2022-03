Rins e Mir subito protagonisti a Losail, dove si corre il primo GP del 2022. Analizziamo le aree in cui il team è migliorato di più: oltre al motore (maggior potenza), e all'abbassatore (raffinato, più gestibile) attenzione all'aerodinamica. In particolare, infatti, sono stati fatti studi in galleria del vento per fare in modo che i piloti, quando sono in carena, producano la minor resistenza all'avanzamento possibile. Alle 16 le qualifiche di Losail, live su Sky

GUIDA TV - RISULTATI LIBERE 3