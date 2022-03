GP Qatar, la gara della Moto3 alle 13 LIVE

A Losail stiamo per assistere alle prime gare del Motomondiale 2022, da vivere tutto in diretta su Sky Sport MotoGP. La prima categoria a entrare in pista sarà la Moto3 alle 13, seguita dalla gara della Moto2 alle 14:20 (con due piloti italiani che partono davanti a tutti: Vietti e Arbolino). Gran finale con la gara della MotoGP alle 16

LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA MOTOGP