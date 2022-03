Bastianini trionfa in Qatar alla prima in MotoGP del team di Fausto Gresini, scomparso a febbraio scorso per Covid: "Momento incredibile, che avrei voluto condividere con Fausto. Lo ringrazio, mi ha spinto tanto dal cielo. È stato un weekend di cuore, abbiamo dato il massimo, sembravamo una squadra ufficiale a tutti gli effetti, con una grande voglia di raggiungere l'obiettivo"

La prima vittoria in MotoGP di Enea Bastianini , protagonista a Losail nel weekend inaugurale della nuova stagione, ha una dedica speciale: " Spiegare cosa mi passi ora nella testa è difficile " - dichiara emozionato a Sky il pilota del tem Gresini subito dopo il GP - È qualcosa di unico, che avrei voluto condividere con Fausto. Il nostro sogno è iniziato insieme nel 2014, volevamo arrivare insieme in MotoGP e ce l'abbiamo fatta, anche se purtroppo senza di lui. Dedico la vittoria a lui, mi ha spinto tanto dal cielo . E' fantastico per tutto il team quello che è successo, abbiamo pianto tutti insieme, ora dobbiamo onorarlo e festeggiare insieme". "È stato un weekend di cuore, ce l'abbiamo messa tutta , sembravamo una squadra ufficiale a tutti gli effetti, zero pressione, solo una grande voglia di arrivare all'obiettivo ", aggiunge Bastianini.

L'inseguimento su Espargaró

"Abbiamo fatto un bel lavoro, siamo partiti con il piede giusto. Ho cercato di gestire soprattutto la prima parte di gara, poi ho visto che Pol andava forte, ho provato ad agganciarmi, sono riuscito a sorpassarlo e da lì non ho capito piu niente..", spiega Bastianini. Sul finale: "Ho capito che Pol fosse andato lungo, non sentivo più la sua moto dietro, poi con la coda dell'occhio l'ho vista sfrecciare a sinistra. Il "braccino"? No, non mi è mai venuto, ho cercato di andare avanti facendo la mia strada. Inseguire è piu facile che stare davanti, ho commesso qualche errore nel finale ma alla fine ce l'ho fatta. Non ho smesso di crederci".