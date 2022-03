Dopo la morte di Gresini, la moglie Nadia Padovani è riuscita non solo a riportare il team di Fausto in MotoGP, ma a vincere nella top class al debutto come squadra indipendente (successo di Bastianini nel GP Qatar): "Questa vittoria è tutta per Fausto, la dedico a lui, tutto quello che sto portando avanti è per mio marito, è sempre qui con noi. Enea è stato fantastico, è un talento, oltre ad essere una persona splendida"

Quante emozioni ci lascia nel cuore il GP del Qatar, appuntamento inaugurale del Mondiale 2022. Enea Bastianini ha vinto la sua prima gara in MotoGP, firmando una meravigliosa tripletta italiana insieme ai successi di Celestino Vietti in Moto2 e di Andrea Migno in Moto3. Ma c’è altro dietro al trionfo della "Bestia" in top class. C’è la forza e la capacità di un team come Gresini Racing di riuscire a risollevarsi dalla morte di Fausto e vincere subito in MotoGP. Gran parte del merito va alla forza e al coraggio della famiglia Gresini, capitanata da Nadia Padovani, la moglie di Fausto: dopo la scomparsa del marito a causa del Covid, Nadia è stata capace di caricarsi sulle spalle la leadership di una squadra storica nel paddock del Motomondiale. Con l’aiuto dei figli Lorenzo e Luca è riuscita non solo a riportare il team in MotoGP, ma a vincere nella top class al debutto come team indipendente.