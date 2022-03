Nella prima domenica senza Valentino Rossi arrivano tre successi italiani nelle prime tre gare del Motomondiale: in Qatar Migno vince in Moto3, Vietti in Moto2 e Bastianini in MotoGP. Per trovare un'altra tripletta italiana dobbiamo risalire al 9 settembre 2018: Dalla Porta, Bagnaia e Dovizioso vinsero rispettivamente in Moto3, Moto2 e MotoGP. Altro tris azzurro nel 2017 al Mugello con Migno, Pasini e Dovizoso. E poi c'è il precedente del 2008 con Rossi, Simoncelli e Corsi HIGHLIGHTS: MOTOGP - MOTO2 - MOTO3 Condividi

L’inno di Mameli risuona per tre volte a Losail. È una domenica speciale in Qatar per l’Italia del motorsport. Tre piloti italiani vincono le tre gare con cui inizia il Motomondiale 2022, prima stagione senza Valentino Rossi, che evidentemente ha lasciato un'eredità importante a questo sport. Si inizia con Andrea Migno, che vince al fotofinish la gara della Moto3. Si prosegue con Celestino Vietti, che domina la gara della Moto2. Si chiude la giornata con Enea Bastianini, che con una gara perfetta conquista il suo primo successo in MotoGP con il neo team Gresini. Una fantastica tripletta italiana, quattro anni dopo l’ultima volta. Una curiosità: Migno era già stato protagonista di una tripletta italiana nel 2017, anche Dovizioso è stato presente in due triplette italiane (2017 e 2018).

2022: Enea Bastianini esulta dopo la sua prima vittoria in Qatar - ©Getty

La tripletta del 2018: Dovizioso, Bagnaia, Dalla Porta, Per ritrovare una tripletta italiana nel Motomondiale dobbiamo risalire al 9 settembre 2018, al GP di San Marino disputato sul "Misano World Circuit Marco Simoncelli": Dovizioso, Bagnaia e Dalla Porta regalano ai tifosi una fantastica tripletta tricolore. Anche in quel caso la domenica inizia nel migliore dei modi con la prima vittoria in Moto3 di Lorenzo Dalla Porta del team Leopard Racing. Poi in Moto2 il trionfo di Francesco Bagnaia con lo Sky Racing Team VR46, preceduto Oliveira. Infine la vittoria di Andrea Dovizioso in MotoGP: con la sua Ducati si mette alle spalle Marc Marquez e Carl Crutchlow.

2018: Andrea Dovizioso sfila con la bandiera italiana dopo la vittoria a Misano - ©Getty

La tripletta del 2017: Dovizioso, Pasini, Migno Andando ancora indietro nel tempo troviamo un’altra tripletta italiana il 4 giugno del 2017, nel Gran Premio d'Italia al Mugello. In MotoGP si impone il solito Andrea Dovizioso (Ducati) davanti a Vinales e al connazionale Danilo Petrucci, in Moto2 Mattia Pasini (Italtrans Racing) ha la meglio su Luthi e Alex Marquez, mentre in Moto3 Andrea Migno dello Sky Racing Team VR46 precede Di Giannantonio e lo spagnolo Guevara.

2017: Pasini, Dovizioso e Migno sul podio del Mugello - ©Getty

La tripletta del 2008: Rossi, Simoncelli, Corsi Per trovare un altro precedente, seppur con le categorie denominate in modo diverso, dobbiamo tornare indietro di più di 10 anni. Il primo giugno del 2008 l'Italia celebra con un giorno d'anticipo la Festa della Repubblica al Mugello. Quel giorno Valentino Rossi (Yamaha), alla fine della stagione campione del mondo, si impone in MotoGP davanti a Stoner e Pedrosa. Nella classe 250 il compianto e indimenticabile Marco Simoncelli (anche lui primo in classifica a fine stagione) ha la meglio su Debon e Luthi, mentre in 125 Simone Corsi riesce a imporsi precedendo Talmacsi e Pol Espargaró.